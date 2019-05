Basisscholen krijgen te makkelijk anti-werkdruk geld

Het huidige kabinet heeft 430 miljoen euro vrijgemaakt om de werkdruk op basisscholen naar beneden te krijgen. Het geld mag bijvoorbeeld gestoken worden in extra klassenassistenten of een gymleraar, zodat juffen en meesters niet zelf de gymlessen hoeven te verzorgen de tijd voor andere zaken overhouden.

Het geld voor het verlagen van de werkdruk komt in twee’ tranches’ (delen) naar de scholen toe. De eerste tranche is al vergeven. Minister Slob verbond daar voorwaarden aan. De Algemene Rekenkamer ziet echter dat hij een deel van de tweede tranche al wil vrijgeven, voordat gecontroleerd is of het geld wel goed terecht is gekomen. De CU-bewindsman wordt geadviseerd om dat niet te doen. Hij moet eerst checken of de eerdere financiële impuls wel daadwerkelijk tot een lagere werkdruk heeft geleid.