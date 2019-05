Israël: Hamas hackte webcast songfestival

Hamas had vanuit Gaza eerder deze maand Israël bestookt met honderden raketten. Het Israëlische leger bombardeerde daarop de Gazastrook. Ⓒ Hollandse Hoogte / SIPA Press

TEL AVIV - Tijdens de livestream van de eerste halve finale van het Eurovisiesongfestival waren plotseling beelden te zien van explosies in de Israëlische stad Tel Aviv, waar het festival wordt gehouden. De webcast was gehackt door de Palestijnse radicale beweging Hamas, zegt de Israëlische publieke omroep Kan. De reguliere uitzending had er geen last van.