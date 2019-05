Koning en koningin goedkoper op reis

De officiële visites waren vorig jaar relatief dichtbij huis, in Luxemburg, Estland, Letland, Litouwen en het Verenigd Koninkrijk. Ook kwamen de presidenten van Singapore en Kaapverdië op staatsbezoek naar Nederland. Duurder waren de reis- en verblijfkosten aan de Antillen, waar 61.000 euro meer aan werd uitgegeven.

De uitkering van de koning, zijn vrouw Máxima en prinses Beatrix, alsmede de salarissen van de hofhouding waren iets hoger. Dit komt vanwege gestegen ambtenarensalarissen, waaraan de toelages op het hof gekoppeld zijn.

Hogere materiële kosten vormden een tegenvaller. Er werd een kleine drie ton extra uitgetrokken voor automatisering en informatiebeveiliging. Vanwege vacatures bleef wel weer ruim drie ton over bij de dienst koninklijk huis.

De Groene Draeck

Ook het beheer van De Groene Draeck, het jacht wat ooit aan prinses Beatrix is aangeboden en waar de staat het onderhoud voor betaalt, viel goedkoper uit. Gemiddeld is er jaarlijks 87.000 euro voor beschikbaar. In 2017 is de Lemsteraak echter ingrijpend en tegen een hogere prijs gerenoveerd, waardoor er vorig jaar ’slechts’ 25.600 euro aan hoefde te worden uitgegeven aan winteronderhoud.