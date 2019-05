Problemen overheid met IT nog groter

Dat concludeert de waakhond woensdag op Verantwoordingsdag. Ook het IT-beheer toont ’groeiende gebreken’, luidt de harde conclusie. Volgens de Rekenkamer komt dat door een gebrek aan expertise op ministeries. Er lopen te weinig IT-deskundigen rond om het allemaal goed te regelen, en dat is volgens de waakhond zorgwekkend. ,,Burgers die belastingaangifte doen, hardrijders die een bekeuring in de brievenbus krijgen of vissers die opgave doen van hun vangsten; alles hangt samen met ICT.’’

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) krijgt harde kritiek van de onderzoekers. Zij moet het parlement beter informeren over de staat van de huidige ICT-systemen die worden gebruikt, zodat te controleren is welke systemen verouderd zijn en mogelijk voor problemen kunnen zorgen. Nu is er te weinig zicht op uitgaven aan die systemen (in 2017 nog 2,6 miljard euro). De Rekenkamer vindt dat er meer budget nodig is, maar ook maar politieke aandacht. ,,Dit moet Chefsache zijn’’, aldus president Arno Visser van de Rekenkamer.

Belastingdienst

Ook de Belastingdienst raakt verder achterop met ICT, terwijl de toezegging juist was de achterstand in te lopen. Meer dan de helft van de systemen is verouderd, concluderen onderzoekers. Zo komt ICT voor de omzetbelasting zelfs uit 1982. De waakhond stelt zelfs dat het percentage van de omzetbelasting voorlopig gelijk moet blijven, omdat aanpassingen lastig zijn.

Ook voor Defensie is ICT een hardnekkig hoofdpijndossier. Bij de krijgsmacht moet de gehele ICT-infrastructuur worden vervangen (werkplekken, datacenters, software), maar het project komt maar moeizaam van de grond. De beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel is een risico, net als de beschikbaarheid van de benodigde huisvesting - mogelijk moet de organisatie uitwijken naar een noodonderkomen in de Frederikkazerne in Scheveningen. Ook erkent Defensie dat er risico’s voor de planning en de financiën.