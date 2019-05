Buitenlandse Zaken straks verstoken van NAVO-informatie

Het probleem zit ’m in de zogeheten ’accreditaties’, de toestemming die is vereist voordat een informatiesysteem met vertrouwelijke of geheime informatie kan worden verstuurd. Die accreditaties zijn volgens internationale afspraken nodig om veilig informatie uit te wisselen met de EU en de NAVO.

Kunnen die accreditaties niet worden verleend, dan kan en mag er ook geen informatie worden verstuurd. „Gevolg is dat niet alleen het ministerie zelf van noodzakelijke EU- en NAVO-informatie blijft verstoken, ook de andere ministeries krijgen deze informatie dan niet meer”, waarschuwt de Rekenkamer.

Vertraging

Buitenlandse Zaken werkt aan verbeteringen, maar loopt daarbij achter. Eind dit jaar zullen er op dit vlak inspecties plaatsvinden van de EU en de NAVO. Tegen die tijd moet het ministerie de zaken op orde hebben, anders kan het, net als de overige relevante ministeries, geen informatie meer ontvangen van de bondgenootschappen.