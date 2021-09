’Ruim 10.000 boetes voor niet dragen mondkapje in ov’

Dat blijkt uit documenten die NOS heeft ingezeien nadat deze waren opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB).

Voorafgaand aan de mondkapjesplicht is achter de schermen een flinke discussie gevoerd over wie er moest handhaven. De politie weigerde op te treden tegen mensen die geen mondneusmasker zouden dragen in het openbaar vervoer.

Over wie moest handhaven en op welke manier dat moest gebeuren, was binnen de overheid wekenlang onenigheid. Juristen waren het niet eens in welke wet de mondkapjesplicht moest worden opgenomen: de Wet Personenvervoer of in de corona-noodverordeningen (en later -noodwet). Dit bepaalde in hoeverre er opgetreden kon worden en of niet alleen buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), maar ook agenten zouden kunnen handhaven.