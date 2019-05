Boer (63) vast in machine en snijdt eigen been af

„Ik probeerde mijn been nog terug te trekken, maar tegen zo’n machine ben je natuurlijk kansloos. Er was ook niemand in de buurt om me te helpen. Ik wist dat het over was, als ik helemaal in de machine zou verdwijnen. Maar toen moest ik opeens aan het mes in mijn zak denken”, aldus Kaser, die vervolgens naar eigen zeggen zijn been zo’n twintig centimeter onder zijn knie afsneed. „Door de adrenaline heb ik waarschijnlijk niet eens veel pijn gevoeld.”

Nadat hij zichzelf had bevrijd, wist Kaser een telefoon in een stal te bereiken en belde 911. Met een traumahelikopter werd hij naar een specialistisch ziekenhuis gevlogen, waar hij afgelopen vrijdag werd ontslagen. Zijn been moet eerst nog verder herstellen voordat hij een prothese krijgt.

Kaser moest na het ongeval toegeven dat hij afgelopen winter een veiligheidsscherm van de machine had gehaald. Dat is hem nu duur komen te staan. Vier jaar geleden raakte al eens op een soortgelijke manier gewond aan zijn andere been.