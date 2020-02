Vier nieuwe arrestaties na dood Noord-Ierse journalist

BELFAST - De politie in Noord-Ierland heeft vier mannen gearresteerd in verband met de dood van de journalist Lyra McKee in april 2019. Een antiterreurwet heeft de arrestaties mogelijk gemaakt, omdat de New IRA de verantwoordelijkheid voor de dood opeiste. Volgens lokale media zijn de mannen 20, 27, 29 en 52 jaar oud.