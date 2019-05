Burgerinitiatief moet bijen redden

Het initiatief ’Red de bijen’ roept op de soortenrijkdom in stand houden en de leefomgeving van insecten in Europa verbeteren. De EU zou wetgeving moeten vaststellen voor drastische vermindering van pesticiden in de landbouw, met een verbod op de schadelijkste. Ook wordt gepleit voor beschermingsgebieden.

Sinds vorig jaar geldt een verbod op drie bestrijdingsmiddelen in de landbouw die schadelijk zijn voor bijen, maar deze neonicotinoïden blijven wel toegestaan in kassen. De Europese Commissie kwam vorig jaar met andere maatregelen om de terugval van bestuivende insecten tegen te gaan, maar die zijn volgens milieuorganisaties niet ambitieus genoeg.

Onmin

De EU-landen kunnen het al lange tijd niet eens worden over een richtlijn die voorschrijft hoe bestrijdingsmiddelen moeten worden getest op de gevolgen voor insecten. De Europese Ombudsman eist dat de Europese Commissie bekendmaakt welke landen dwarsliggen, maar die verwijst naar de lidstaten.