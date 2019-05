Rotterdamse buschauffeur krijgt klappen van scheldende aso

De politie is op zoek naar de man die de bus instapte en stampij begon te maken. „Toen de chauffeur hem vroeg of hij een stukje door wilde lopen, begon de man direct te schelden. Daarop stelde de buschauffeur de man voor de keuze: of zijn taalgebruik aanpassen of de bus verlaten”, aldus de politie. De buschauffeur kreeg een vuistslag als antwoord. Vervolgens ging de dader ervandoor. „Daarbij trapte hij ook nog een spiegel van de bus stuk. Eenmaal buiten, ging hij staan tieren en vertrok toen in de richting van de Katendrechtse Lagendijk.”

De politie zoekt getuigen. Op het moment van het geweldsincident zou het druk in de bus zijn geweest. „De verdachte is een licht getinte man van rond de 25 jaar met donkerkleurig achterovergekamd haar en een gemiddeld postuur en tussen de 1.75 m en 1.80m lang”, meldt het opsporingsbericht.