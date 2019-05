De enige passagier woensdagochtend. Ⓒ Jos Schuurman

TER APEL - De omstreden ’asielbus’ die speciaal voor overlastgevende asielzoekers in het leven is geroepen en rijdt tussen het azc in Ter Apel en station Emmen, heeft vanochtend de eerste ritjes gemaakt. Buschauffeurs hebben er een rustige ochtend op zitten; welgeteld één asielzoeker maakte gebruik van de dienst.