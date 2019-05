Enorme natuurbrand op militair oefenterrein

De brandweer zet zestien brandweerwagens uit de regio in om het vuur te bestrijden. Een helikopter moet de omvang van de brand in kaart brengen, zo meldt Veiligheidsregio Utrecht. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten in verband met de rookontwikkeling.