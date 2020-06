Zoon met messen mishandelt moeder: arrestatieteam in actie

De Czaar Peterstraat in Maastricht. Ⓒ Google Maps

MAASTRICHT - Een arrestatieteam (AT) van de politie heeft dinsdagavond in Maastricht tijdens een inval in een woning aan de Czaar Peterstraat in Maastricht een minderjarige jongen overmeesterd. De jongen zou er zijn moeder mishandeld hebben. Hij weigerde vervolgens uit het huis te komen. Volgens de politie was hij gewapend met messen.