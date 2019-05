Nederlandse trainingsmissie in Irak opgeschort om dreiging

In het kader van de strijd tegen terreurgroep IS neemt Nederland deel aan een internationale coalitie. Ongeveer vijftig Nederlandse militairen trainen in het noordelijke Erbil hun Koerdische collega's. Ze krijgen les in onder meer leiderschap, het onschadelijk maken van bermbommen en het beveiligen van grote gebieden.

Verder is er nog een klein aantal Nederlanders actief in Bagdad. Hier worden Iraakse commando's getraind. Aangezien deze training op een militaire basis plaatsvindt, hebben de traingen hier geen hinder van de eventuele dreiging.

Link met Iran?

Het besluit tot opschorting van de trainingsmissie is genomen door de commandant van de internationale coalitie. De woordvoerder kan niet verder ingaan op de aard van de dreigingen. Volgens Duitse media zijn er indicaties over mogelijke aanvallen gesteund door Iran, dat sji’itische milities steunt in het buurland.

De Verenigde Staten hebben een deel van hun personeel teruggeroepen van de ambassade in Bagdad en het consulaat in Erbil. Een hooggeplaatste Britse militair heeft echter gezegd dat hij geen toenemende risico’s ziet vanuit Iran of verwante milities in Irak of Syrië.

Nederlanders blijven

Voorlopig houdt Nederland z’n diplomaten op hun post. Van het terugroepen van Nederlandse militairen is evenmin sprake. „Op dit moment is er geen reden tot grote stappen”, zo laat Buitenlandse Zaken weten.

De dreiging zou ook afkomstig kunnen zijn van IS. Nu het kalifaat van Islamitische Staat in Irak en Syrië is opgerold, leggen IS-terroristen zich meer toe op aanslagen en andere terroristische activiteiten.

Defensie kan nog niet inschatten hoe lang het opschorten van de missie duurt. „Het kan zijn dat het zo weer voorbij is.”