Muziekexamen havo stond per ongeluk online

Vijftien bezoekers van de website hebben het examen gedeeltelijk of helemaal ingezien. Voor het College voor Toetsen en Examens (CvTE) is dat aanleiding genoeg om een alternatief examen af te nemen. Drie andere toetsen die eveneens per ongeluk openbaar waren, zijn niet bekeken of slechts zo beperkt dat ze niet hoeven te worden vervangen.

Slob betreurt de gang van zaken en laat onderzoeken hoe deze fout kon worden gemaakt. Hij vindt het wel „goed om te constateren” dat het systeem op zo’n voorval berekend is en het examen gewoon door kan gaan.