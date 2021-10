Arts: gevangen ex-president Saakasjvili moet naar ziekenhuis

De prowesterse politicus werd opgepakt nadat hij onlangs was teruggekeerd in Georgië. Hij was daar in 2018 tot zes jaar veroordeeld voor machtsmisbruik toen hij president was. De arts van Saakasjvili zei dat hij de toestand van Saakasjvili had besproken met artsen in de gevangenis waar hij wordt vastgehouden, niet ver van de hoofdstad Tbilisi.

Saakasjvili ging terug naar Georgië om „het land te redden.” Hij vertrok er in 2013 toen een rivaal aan de macht kwam. Hij heeft de afgelopen jaren topfuncties bekleed in Oekraïne en heeft ook een Oekraïens paspoort.