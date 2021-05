Man spot kangoeroe in achtertuin: ’Wat is dat voor een grote kat, dat kan toch niet?’

„Ik dacht dat ik nog sliep!”, vertelt hij opgewonden aan de telefoon. Toen Van der Mey het beest wilde benaderen, liep het weg.

Onderweg naar zijn werk maakte hij, vanuit zijn auto, nog een filmpje. „Nadat ik het filmpje opnam, liep het beest weg. En ik moest naar mijn werk. Ik geloof dat niemand anders het gezien heeft, want ik heb niks gehoord. Maar zo’n groot beest zou toch wel moeten opvallen”, denkt Van der Mey. Een kennis van hem tipte hem over eerdere berichtgeving van het Haarlems Dagblad over een losgeslagen kangoeroe, „maar toen ontdekte ik dat dat vorig jaar was”.

In de buurt van de woning van Van der Mey wonen wel mensen die kleine hertjes houden. „Maar het lijkt mij sterk dat zij ook kangoeroes houden, anders had ik het allang gehoord. En dat lijkt mij ook niet echt legaal”, vermoedt Van der Mey. „Iemand anders moet het toch ook gezien hebben! Het is een vreemd verhaal”, besluit hij.

Waar het beest vandaan komt en aan wie de kangoeroe toebehoort, is nog onduidelijk. Verschillende instanties, waaronder de Dierenbescherming en de politie, kunnen geen uitsluitsel geven of zijn (nog) niet bereikbaar voor commentaar.