Vrouw bijt en trapt agent

BARENDRECHT - Een 29-jarige vrouw die het niet eens was met haar arrestatie in Barendrecht, heeft een politieagent in zijn arm gebeten en in zijn gezicht getrapt. Ze moest mee naar het bureau, omdat ze betrokken was geweest bij een ruzie op straat en „vervelend bleef doen” toen agenten probeerden haar tot bedaren te brengen, aldus de politie. De vrouw was vermoedelijk onder invloed.