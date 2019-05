Vleesfabriek dicht na ziek worden personeel

OPMEER - De vleeswarenfabriek in Opmeer (Noord-Holland) die dinsdag werd ontruimd nadat meerdere mensen onwel waren geworden, is woensdag per direct stilgelegd. Volgens de Inspectie SZW bestaat er een „ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid van medewerkers.” Over de precieze oorzaak is nog niets duidelijk, zo laat de inspectie weten.