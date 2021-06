GGD geeft Janssen-prik weg, 1200 mensen op de been: ’Echt bizar dit’

„Een gigantische rij, dat klopt”, vertelt een woordvoerder van de GGD Regio Utrecht. Die spreekt van ’een noodgreep’. Een waterleiding is vrijdag gesprongen waardoor ook nog een stroomstoring ontstond. De koelkasten sprongen uit. Daarmee zat de GGD met 1200 ’extra’ Janssen-vaccins die „vanavond moésten worden gezet.”

De GGD nodigde eigen medewerkers en personeel van de Veiligheidsregio uit. Die konden niet allemaal komen. „Vervolgens is het helemaal viraal gegaan in WhatsApp-groepen”, zegt Van der Meer. „Bizar. Wij hebben zelf niet eens een bericht uitgestuurd, maar binnen twee uur zaten we aan de 1200 mensen.”

Lowlands

„Ik heb een beetje het idee dat we in een festivalrij staan”, zegt een van de prikenthousiastelingen tegen RTV Utrecht. „De zon gaat mooi onder. De rij van Lowlands is er niks bij.” Een ander verklaart tegen de tv-zender: „Ik zat net het laatste seizoen van ’Ex on the beach’ te kijken, toen een vriendin die bij de GGD werkt appte dat er 1200 prikken over waren. Toen dacht ik, we springen in de auto!”

Een lange rij auto’s in de rij. Ⓒ Koen Laureij

De mensen die er rond 22.15 uur nog staan, hebben pech. „Die groep zijn we nu allemaal naar huis aan het sturen”, vertelt woordvoerder Lydia van der Meer. „We moeten sommigen teleurstellen, maar iedereen die nu binnen is, krijgt de laatste prikken. Er hangt een hele goede sfeer.”

Jongeren

Volgens de GGD zijn er veel jonge mensen op af gekomen. Waarom? „Die hebben zoiets van: hoe eerder, hoe beter. Of misschien omdat Janssen minder rompslomp geeft met één dosis. Anderen hadden zich laten omboeken naar Pfizer, maar kiezen nu hiervoor. We vinden het fijn om te zien dat mensen toch ook Janssen willen.”

De GGD moet jongeren teleurstellen. Ⓒ Koen Laureij

De GGD blikt terug op een geslaagde operatie. „We hadden echt zoiets van: alles op alles zetten. Het hele management is halsoverkop naar Nieuwegein vertrokken”, lacht Van der Meer, „om als wegwijzer of begeleider op te treden.”