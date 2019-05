Den Haag haakt af bij landelijke wietproef

Dat voornemen meldt het college aan de raad. De Haagse gemeenteraad heeft hierover nog wel het laatste woord. In het coalitieakkoord was opgenomen dat er sprake was van een ’positieve grondhouding’ tegenover het experiment maar toen waren de voorwaarden nog niet bekend. Ook andere grote steden hebben er grote problemen mee en zien de proef in de huidige opzet zelfs als ’gedoemd te mislukken’. Bijvoorbeeld de regel dat alle coffeeshops in de gemeente mee moeten doen maakt de proef voor grote steden moeilijk haalbaar. De Haagse coffeeshophouders noemen het experiment in de huidige vorm ’onwerkbaar’ en ’onwenselijk’.

’Grote twijfels’

„Alles afwegende heeft het college te grote twijfels over de uitvoerbaarheid van het experiment. Dit weegt niet op tegen de enorme inspanning die we als gemeente zouden moeten doen”, aldus burgemeester Pauline Krikke.