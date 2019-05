Fietsster en motorrijder dood door aanrijding met truck

Politie op de plaats van het ongeval in Bovenkarspel. Ⓒ LORENZO DERKSEN

VALKENSWAARD - Een vrouw op de fiets is woensdag om het leven gekomen door een aanrijding met een vrachtwagen op de Vasco da Gamastraat in Valkenswaard. De fietsster kwam na de aanrijding onder de truck terecht. De politie kon nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval en de identiteit van het slachtoffer.