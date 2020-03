Slob: dagelijks overleg over scholen

Het besluit om scholen open te houden kwam Slob op stevige kritiek te staan. De onderwijsminister zegt echter te varen op het advies van zijn experts. „Om scholen wel of niet open te houden is besloten op basis van de volksgezondheid. Medische experts adviseren dat de scholen niet dicht hoeven. Maar als er klachten zijn dan is het indringende advies: thuisblijven.”

Slob begrijpt dat het lastig te volgen is dat andere landen wel de schooldeuren laten sluiten. „Je ziet een wisselend beeld en ik snap dat dat verwarrend is. Dat kan zijn omdat daar de situatie anders is.”

Leerlingen blijven thuis

Volgens de minister kan het wel gebeuren dat schoolbesturen tot sluiting overgaan omdat leerlingen of leraren zelf niet meer komen uit angst voor het virus. „Die afweging is aan de scholen zelf. Er kunnen praktische redenen zijn waardoor men ertoe gedwongen wordt, maar op dit moment geen medische.”

PVV-leider Wilders is woest over het besluit. „Het open houden van de scholen nu is misdadig.” Hij kondigt aan weer een debat aan te vragen met premier Rutte.