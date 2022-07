Dode (20) door verkeersongeval in Beek bij Nijmegen

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP / HH

BEEK - Een 20-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag door een ongeval om het leven gekomen in het Gelderse dorp Beek bij Nijmegen. De politie meldt dat een automobilist is aangehouden.