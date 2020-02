Thailand verbiedt oppositiepartij

Future Forward aanhangers hielden een protest na het verbod. Ⓒ Foto AFP

BANGKOK - De veelbelovende Thaise oppositiepartij Future Forward (FFP) is vrijdag ontbonden. Het grondwettelijk hof oordeelde dat een lening van 191 miljoen Thaise baht (omgerekend 5,5 miljoen euro) die leider Thanathorn Juangroongruangkit had verstrekt aan zijn partij, een donatie is, terwijl de jaarlijkse limiet per donor 10 miljoen baht is.