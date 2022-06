Griepprik ook voor zwangeren vanaf het najaar

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is de griepprik de beste bescherming voor pasgeborenen tegen mogelijke ernstige gevolgen van griep. „Ook de zwangere heeft na griepvaccinatie zelf minder kans op zwangerschapscomplicaties door griep”, zegt het gezondheidsinstituut. Griep verloopt bij pasgeborenen en zwangeren meestal zonder complicaties. „Maar griep kan bij hen leiden tot ademhalingsproblemen waarvoor soms ziekenhuisopname noodzakelijk is”, waarschuwt het RIVM.

Volgens het instituut is vaccineren tijdens de zwangerschap veilig. „De zwangere maakt na vaccinatie antistoffen, die ze via de placenta aan de baby doorgeeft. Op die manier is de pasgeborene na de geboorte beter beschermd. De baby kan nog wel griep krijgen, maar die kans is een stuk kleiner en als de baby griep krijgt, is het meestal mild”, aldus het RIVM.

Mensen van 60 jaar en ouder en mensen met bepaalde medische aandoeningen mogen al elk jaar gratis de griepprik halen.