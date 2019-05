Grote paniek onder Brabantse boeren na ’activisten-alarm’

Dierenrechtenactivisten van ’Meat the Victims’ houden in Boxtel een varkensfokkerij bezet. Ⓒ ANP

Niels Kalkman - Grote paniek in Brabant: door geruchten over dierenactivisten die zich zouden ophouden in de buitengebieden van Moergestel rukte de politie vanmiddag flink uit en kregen boeren in de omgeving het advies de stallen op slot te houden. Er bleek niets aan de hand, maar het tekent de paniek.