Zo gevaarlijk zijn de rap opduikende coronamutaties

De ene na de andere zorgwekkende coronavariant duikt op in de wereld. Er gaan er volgens kenners inmiddels duizenden rond. Veelal gaat het om kleine mutaties van het virus, die – in theorie zeker – allemaal naar Nederland komen, waarschuwen experts over de besmettelijke varianten van Covid-19. Een a...