Egypte opent breedste hangbrug ter wereld

Het bouwwerk moet de verkeersopstoppingen in de hoofdstad helpen verminderen. Op zijn breedst heeft de brug zes rijstroken in elke richting en meet ruim 67 meter breed. Een directeur van het Guinness Book of World Records, die aanwezig was bij de opening, zei dat dit de breedste ophangbrug ter wereld is.

Het is een van de megaprojecten in Egypte om de infrastructuur te verbeteren en banen te scheppen. Andere grote werken zijn onder meer de uitbreiding van het Suezkanaal, voltooid in 2015, en de bouw van een nieuwe hoofdstad in de woestijn ten oosten van Caïro.