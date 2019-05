’Ontvoering Insiya was een militaire operatie’

De moeder van Nadia (dus oma van Insiya), broer van Nadia, Adnan Rashid, Nadia Rashid en advocaat van de familie, meneer Groeneveld. Daarachter de officieren van justitie. Ⓒ Petra Urban

AMSTERDAM - Twee weken geleden werd ze vijf jaar oud. Het was de derde verjaardag die de moeder van de jarige Insiya, Nadia Rashid, moest missen. En het zit er dik in dat er nog vele zullen volgen. Sindsdien heeft ze een gat in haar hart, vertelde Nadia Rashid aan de rechtbank in Amsterdam die de strafzaak behandelt tegen de zes verdachten die in september 2016 de toen 2-jarige Insiya met geweld ontvoerden.