Rif-leider vraagt asiel aan in Nederland

Om de veiligheid van Benaissa niet in gevaar te brengen, wil de woordvoerder van de mensenrechtenorganisatie verder niets kwijt over de asielaanvraag.

De aanvraag van de vrouwelijke protestleider in het Rif-gebied is voor de Tweede Kamerleden Kati Piri en Lilianne Ploumen (PvdA) tekenend voor de zorgelijke mensenrechtensituatie in Marokko. „Het is tijd dat de Nederlandse regering en de EU druk gaan zetten op Rabat dat de politieke gevangenen worden vrijgelaten”, aldus Piri en Ploumen. Zij benadrukken dat Benaissa niet kan worden teruggestuurd naar Marokko als zij het risico loopt gevangen te worden gezet.

In het Rifgebied vonden de afgelopen jaren grootschalige demonstraties plaats tegen de corruptie, onderdrukking en achterstelling van de lokale bevolking. De politie pakte honderden mensen op. Protestleiders gingen de cel in omdat ze de staatsveiligheid in gevaar zouden hebben gebracht.