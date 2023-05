New York verbiedt discriminatie op basis van gewicht

Gewichtsdiscriminatie en stigma’s rond overgewicht zijn een groot probleem in de Verenigde Staten. Zo verdienen Amerikaanse vrouwen met obesitas gemiddeld 5,25 dollar (4,83 euro) minder per uur dan hun collega’s zonder overgewicht. Slechts in een handvol steden en één staat (Michigan) is discriminatie op basis van gewicht verboden. Nu voegt ook de stad New York zich bij dat lijstje.

De gemeenteraad keurde deze week een nieuwe wet goed die gewichtsdiscriminatie verbiedt. De stemming kwam er na getuigenissen in de raadzaal van onder anderen een studente die door de te kleine tafeltjes in de universiteitsaula geen notities kon maken en een operazangeres die druk voelde om gewicht te verliezen. De nieuwe wet moet dat voorkomen. Mensen met overgewicht moeten toegang krijgen tot openbare plekken als anderen. En werkgevers en verhuurders mogen niemand meer afwijzen vanwege hun gewicht. De enige uitzondering is wanneer de veiligheid in het gedrang komt: zo moeten agenten en brandweerlieden nog altijd slagen in fysieke testen.

Grote kosten

Gemeenteraadslid Shaun Abreu deed mee aan de strijd voor het verbod. Hij kwam tijdens de lockdown meer dan achttien kilo aan, en voelde hoe hij plots anders werd behandeld. „Dikke mensen worden gediscrimineerd, en de samenleving vindt dat prima”, zegt Abreu. „De wet moet de manier waarop de samenleving denkt over gewicht veranderen.”

Maar lang niet iedereen volgt Abreu. The Partnership of New York City, een belangenorganisatie voor kleine bedrijven in de stad, noemt de wet veel te ruim en vreest de financiële gevolgen. „De getuigenissen gingen over de breedte van stoelen in theaters, over fietsen die een gewichtslimiet hebben en taxi’s die een gordelverlenger moeten hebben. Dat kan met de nieuwe wet als discriminatie gezien worden, en dat vraagt om dure aanpassingen.”

Brandwonden

Ook in België is de discussie gevoerd. Daar valt gewichtsdiscriminatie onder de bredere noemer van discriminatie op basis van fysieke kenmerken. Volgens Els Keytsman, directrice van het gelijkekansencentrum Unia is het ook beter om dat veel breder te benoemen. „Onder fysieke eigenschappen vallen ook zaken als brandwonden, lengte en wijnvlekken.”