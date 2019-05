’Regelrecht verzinsel dat De Vries op dodenlijst Taghi zou staan’

De Vries meldde dinsdag via Twitter dat hij door de politie en het Openbaar Ministerie was gewaarschuwd. Ook hij zou op een dodenlijst staan van Taghi, die al enkele jaren onvindbaar is en in verband wordt gebracht met een aantal liquidaties of pogingen daartoe.

Ook tot zijn verbazing kreeg hij daarna een persoonlijk bericht van Taghi, waarin die ontkent dat hij De Vries naar het leven zou staan.

„Met schrik en verbazing las ik het nieuws dat ik volgens politie en justitie opdracht heb gegeven om jou te laten liquideren. Daar is niets van waar. Het is een regelrecht verzinsel! Pure onzin! Ik heb geen enkele reden om jou iets aan te doen. Je kunt gaan en staan waar en wanneer je maar wilt, zonder dat je ook maar enig gevaar van mij hebt te duchten”, aldus het bericht.

’Onverklaarbaar’

Dat vervolgt: „Het is voor mij dan ook onverklaarbaar dat politie en justitie zeggen dat ik op jou een aanslag wil plegen. Ik daag hen uit om met informatie te komen. Dat kunnen ze niet, want dat is er ook niet: het zijn allemaal leugens. Ik denk dat het hun opzet is om mij met dit soort berichtgeving te framen, mij in de beeldvorming als volksvijand neer te zetten. Nogmaals, er is niets van waar. Ik reageer nooit ergens op, maar naar jou toe wil ik dit rechtzetten.”

Hoe het bericht Peter R. de Vries bereikte, wil hij niet zeggen. „Daar zijn derden bij betrokken”, hield hij het bewust vaag.

’Onderbouwing ontbrak’

De Vries kreeg vijf weken terug het verontrustende bericht van politie en OM, maar zei woensdagavond dat hij sindsdien niets hoorde van de politie. Onderbouwing ontbrak naar zijn smaak. Vandaar ook dat hij dinsdag twitterde: hij wilde de zaak stukmaken. Door in de openbaarheid te treden, hoopte hij kwaadwillenden af te schrikken.

De Vries gaf aan waarde te hechten aan het bericht van Taghi, wat volgens hem een aantal alinea’s lang was, en dat te geloven.

Het is niet voor het eerst dat Ridouan Taghi in verband wordt gebracht met bedreigingen aan het adres van journalisten. Misdaadverslaggever John van den Heuvel wordt al anderhalf jaar zwaar bewaakt door de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de nationale politie. Ook in dit geval is sprake van dreiging uit de hoek van Taghi. Van den Heuvel mocht om veiligheidsredenen maanden niet verschijnen bij RTL Boulevard.

Ook Van den Heuvel reageerde op het bericht aan zijn vakgenoot: ,,Ik ben natuurlijk blij voor Peter dat de vermeende dreiging in zijn richting wordt weersproken in deze verklaring. Tegelijkertijd roept de reactie van deze verdachte veel vragen op. Bijvoorbeeld de vraag wat dit zegt over andere informatie over geweldsacties van deze persoon in de richting van anderen, onder wie mij zelf.’’

Hij vervolgt: ,,Welke waarde kunnen we toekennen aan een verklaring van iemand die van zeer ernstige strafbare feiten wordt verdacht. Betekent de expliciete ontkenning van geweldsacties tegen Peter, dat informatie over andere aanslagen tegen gebouwen en personen wel juist is? Ik vind het bedenkelijk dat deze verdachte denkt op deze wijze te moeten reageren op ernstige beschuldigingen aan zijn adres. In mijn ogen is er maar een plek waar hij zijn verdediging hoort te voeren en dat is in de rechtszaal.’’

Aanslagen op Telegraaf-gebouw

Taghi zit volgens het OM ook achter de aanslagen op het Telegraaf-gebouw en het gebouw van weekblad Panorama. Daarnaast wordt Taghi door justitie gezien als de opdrachtgever van de moord op misdaadblogger Martin Kok.

Ridouan Taghi is nog steeds onvindbaar, hoewel inmiddels tientallen rechercheurs jacht op hem maken. Het belangrijkste bewijs tegen hem komt uit ontcijferde berichten van pgp-telefoons van criminelen en de verklaringen van kroongetuige Nabil. B., die met justitie ging samenwerken. Justitie vermoedt dat Taghi, toen hij dit in de gaten kreeg, uit wraak de onschuldige broer van de kroongetuige liet vermoorden. Sindsdien wordt ook diens hele familie door justitie beveiligd. Volgens een andere kroongetuige zette Taghi motorclub Caloh Wagoh in voor allerlei geweldsklussen.

Het OM is bekend met het bericht wat De Vries binnengekregen heeft, maar wil er verder niks inhoudelijks over zeggen.

