Baudet: debat met Rutte niet via NPO

Ⓒ Hollandse Hoogte / Jaco Klamer

Den Haag - FvD-leider Thierry Baudet wil best in debat met VVD-leider Mark Rutte, maar niet bij de publieke omroep. „Geen tv-redacties, geen NPO”, stelt hij voor. Liever kruist de Fvd-voorman via een Facebook-uitzending de degens.