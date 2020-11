Dode kat in tas met stenen erop

De tas werd in het water bij de Bilderddijkkade ter hoogte van de Kwakerstraat gevonden, niet ver van de Wallen. In de tas vonden agenten een dode, vermoedelijk witte, kat. „De tas was verzwaard met meerdere stenen.”

Het milieuteam van de hoofdstedelijke politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar getuigen en personen die de tas op de foto mogelijk herkennen.

Onder een viaduct bij Maarssen werd dinsdagavond in een doos met elektriciteitsdraden een dode hond gevonden. Ook daarop lag steen om de boel te verzwaren.

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet ons nummer in je telefoon: +31 613650952