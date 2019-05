Trump: Iran snel naar onderhandelingstafel

Trump trok zijn land vorig jaar terug uit het atoomakkoord met Teheran. Die deal is gesloten toen Barack Obama in het Witte Huis zat en vertoont volgens de huidige president grote gebreken. Hij wil opnieuw onderhandelen, maar de Iraniërs hebben daar vooralsnog weinig animo voor getoond.

De Verenigde Staten hebben de duimschroeven ondertussen steeds verder aangedraaid. Trump legde Iran weer zware economische sancties op en de machtige Iraanse Revolutionaire Garde is de op lijst met terreurorganisaties gezet.

De president ontkent dat binnen het Witte Huis sprake is van onrust over zijn „sterke beleid” voor het Midden-Oosten. Hij verwijt The New York Times en The Washington Post met nepnieuws te komen. „Er is helemaal geen sprake van intern geruzie”, beklemtoont hij op Twitter.