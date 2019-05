’Havenpersoneel werkte onderzoek corruptie tegen’

De twee hoofdonderzoekers schrijven in een verklaring dat alleen een parlementair onderzoek „voldoende gewapend is” om inzicht te krijgen in de integriteitsproblemen in de Rotterdamse haven.

De onderzoekers bekeken incidenten in de haven tussen de periode 1996-2016 en interviewden daarover 119 personen.

Daarbij kwamen ze flink wat zaken op het spoor die nooit zijn onderzocht. In hun pogingen te achterhalen waarom dat niet is gebeurd, stuitten de onderzoekers op weerstand. Zo kregen ze onder meer geen toegang tot schriftelijke bronnen.