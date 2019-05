’Moord-tbs’er’ tikkende tijdbom

Ⓒ ALDO ALLESSIE

LELYSTAD - De 35-jarige tbs’er Michel B. die op 1 mei werd opgepakt voor de moord op een 72-jarige man in Lelystad, mocht op onbegeleid verlof terwijl de reclassering waarschuwde dat hij uitermate labiel was en zo weer de fout in kon gaan. In december nog was hij drie keer te laat teruggekomen van verlof.