Sea-Watch redt weer tientallen migranten

Het schip mocht vorige maand plotseling niet meer uitvaren, doordat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) nieuwe veiligheidsregels uitvaardigde waar organisaties als Sea-Watch per direct aan moesten voldoen.

Sea-Watch spande een kort geding aan en kreeg deels gelijk: de rechtbank in Den Haag bepaalde deze maand dat de overheid de regeling tot 15 augustus niet mag toepassen. Het ministerie moet in de tussentijd verduidelijken aan welke eisen de Sea-Watch 3 precies moet voldoen. Daarop vertrok het schip zaterdag weer uit Marseille.

De organisatie zegt de autoriteiten in Nederland, Malta, Italië en Libië te hebben geïnformeerd over de redding van de migranten. De Sea-Watch 3 is volgens de groep momenteel het enige reddingsschip dat actief is in „het dodelijkste stuk zee wereldwijd.”