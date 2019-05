Rutte wil debat met Baudet op tv

Rutte daagde Baudet dinsdagavond uit tijdens een discussieavond van de VVD. Hij zei dat het tijd is dat de „onzinnige beweringen” van de leider van Forum voor Democratie (FVD) over Europa worden bestreden. Baudet wil de uitdaging aangaan, en stelde woensdag op Twitter voor dit via Facebook Live te doen.

Dat ziet Rutte kennelijk niet zitten. Hij wil het op televisie en „echt één op één.” Op welke zender dat dan moet gebeuren, daarover moeten de partijen het nog eens worden, aldus de premier. De campagneteams van de VVD en FVD zijn hierover in gesprek.