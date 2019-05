Ministerie verdoezelt asieldelict

De politie meldt na vragen van De Telegraaf dat er onder de 1000 ’overige misdrijven’ in 2018 zware vergrijpen zijn. Zo zijn er vorig jaar 79 zedenmisdrijven geregistreerd die gepleegd zijn door asielzoekers. Het ging onder andere 47 keer om aanranding in of rondom een asielzoekerscentrum, vijf keer ging het om seksueel misbruik van kinderen, vier keer om verkrachting en acht keer om het bezit van kinderporno.

Kopje ’overig’

Opmerkelijk genoeg zijn deze zware misdrijven in de dinsdag gepubliceerde rapportage van het ministerie van Justitie en Veiligheid dus niet als zodanig omschreven, maar weggestopt onder een vage kop.

De openheid hierover, die na eerder aandringen van deze krant werd beloofd, blijkt nu pas te worden gegeven.

