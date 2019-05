’Zwaardere straf babbeltrucs’

VVD, PVV, D66, SP en 50Plus roepen de CDA-bewindsman op om op die manier paal en perk te stellen aan dieven die misbruik maken van goed vertrouwen. Een babbeltruc moet als zogenoemde ’verzwarende omstandigheid’ gaan gelden bij diefstal. „Nu staat op diefstal maximaal vier jaar celstraf, maar als iemand met een onzinverhaal bij goedgelovige mensen binnendringt, mag dat wat ons betreft zes jaar zijn”, zegt D66-Kamerlid Groothuizen. De D66’er wijst erop dat de ’misselijkmakende acties’ een enorme impact hebben op vaak kwetsbare slachtoffers, die daarna voor de rest van hun leven bang zijn in hun eigen huis. „De rechter moet daarom meer ruimte krijgen om hogere straffen uit te delen.”

Tot op heden was dat niet mogelijk. In de wet stond wel dat diefstal met ’een vals kostuum’ zwaarder kon worden bestraft. Dat is bijvoorbeeld het geval als een dief zich verkleedt als politieagent. Maar dat gaat vaak niet op als een dief met een gelikt verhaal in eigen kleding een huis leegrooft als de bewoner niet oplet. Dat gebeurt vaak bij ouderen, bijvoorbeeld als een zogenaamd toevallige passant vraagt of hij even mag binnenkomen omdat hij collecteert of wil schuilen voor de regen.

’Onverteerbaar’

Onverteerbaar, vindt SP-Kamerlid Van Nispen. „In je woning moet je je veilig kunnen voelen. Wie misbruik maakt van het vertrouwen van anderen, door een babbeltruc of een oplichtingsverhaal, verdient een passende straf.” De SP’er concludeert namelijk dat juist die manier van diefstal bijdraagt aan een gevoel van onveiligheid van slachtoffers.

Jaarlijks worden volgens een schatting van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 125.000 pogingen gedaan om mensen, voornamelijk ouderen, te beroven door met een babbeltruc het huis binnen te komen. 25.000 daarvan zouden daadwerkelijk succesvol zijn.