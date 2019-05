Caribische douanevuist tegen smokkel

Staatssecretaris Snel (Financiën) gaat volgende week met in elk geval twaalf andere landen het Caribisch Douaneverdrag tekenen. Daardoor kunnen ze volgens de D66-bewindsman onderling ’beter, sneller en automatisch informatie uitwisselen over goederen’. Dat is goed om fraude en drugssmokkel te bestrijden, stelt hij.

„Veel van de in Nederland onderschepte drugs komt uiteindelijk via dit gebied”, zegt Snel. „Door de oprichting van deze Caribische Douaneorganisatie worden we in staat gesteld dit probleem bij de wortel aan te pakken.”

In totaal zijn er vorig jaar ruim 130.000 containers vanuit het Caribisch gebied naar Nederland gekomen.

Andersom zijn er ruim 30.000 containers uit Nederland naar dit gebied verscheept. De handelsstromen zijn dus groot en in het gebied liggen ook Nederlandse eilanden.