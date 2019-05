Ajax-bus met hard gezang onthaald bij de ArenA

Bij het Ajax-stadion was een officieuze huldiging, het echte feest vindt donderdagmiddag plaats op het Museumplein in de hoofdstad. De voetbalkampioenen lieten triomfantelijk de schaal alvast aan de supporters zien. Onderweg werden de spelers al op bruggen over de snelweg toegejuicht met vlaggen en vuurwerk door uitzinnige voetbalfans.

Ook in Amsterdam werd woensdagavond al op diverse plekken feest gevierd, zoals op het Leidseplein en het Koningsplein. Volgens de politie verloopt alles rustig.

