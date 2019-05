Moord-tbs’er B. kreeg kans na kans

In een appartement in Lelystad werd in april een 72-jarige man dood aangetroffen. Ex-tbs’er Van K. en tbs’er B. worden ervan verdacht de man te hebben vermoord. Ⓒ ALDO ALLESSIE

Lelystad - Tbs’er Michel B. (35), die op 1 mei tijdens verlof werd opgepakt voor de moord op een 72-jarige man in Lelystad, is in 2008 veroordeeld voor ernstige ontucht met een kind. In december nog hield hij zich niet aan verlofafspraken, maar toch mocht hij opnieuw naar buiten.