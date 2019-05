Pater Theo neemt afscheid van Beiroet: ’Ze hebben niets geleerd’

Pater Theo in jongere jaren, omringd door Libanese kinderen. Ⓒ De Telegraaf

Een heel leven ten dienste van anderen. De Amsterdamse jezuïetenpater Theo Vlugt in Libanon wordt morgen 90 jaar. Dik een halve eeuw schoolhoofd in een kapot gebombardeerde sloppenbuurt. Bijna iedereen in de christelijke wijken van Beiroet kent hem. Zaten zelf bij hem op school, en anders hun kinderen wel. Toch concludeert hij gezien alle spanningen in het Midden-Oosten: „Eigenlijk hebben ze niets geleerd.”