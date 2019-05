’Waarom blijft coalitie stil over kernenergie?’

Frankrijk haalt zijn energie voor 72 procent uit kerncentrales, zoals hier in Cattenom aan de Moezel. Ⓒ AFP

Nederland heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend en moet klimaatneutraal zijn in 2050. De vraag is hoe dat moet gebeuren. Aylin Bilic mist de leidende hand van de coalitieregering. „Het ontbreekt aan een groot, samenhangend verhaal hoe we het nu eigenlijk gaan doen.”