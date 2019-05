Topfavoriet Duncan strijdt om finaleticket

De tweede voorronde heeft een sterker deelnemersveld dan de eerste van dinsdag. Naast topfavoriet Nederland gooien ook Zweden, Rusland, Azerbeidzjan, Zwitserland en Malta hoge ogen bij de bookmakers. Zij stromen naar verwachting allemaal door naar de finale.

De tv-kijkers moeten zich wel door het bijna complete deelnemersveld worstelen want Duncan is pas als zestiende van de achttien landen aan de beurt. Aan het einde van de avond, na het stemmen van de televoters, gaan tien landen door. De vakjury's gaven woensdagavond tijdens de generale repetitie al hun punten. Beiden tellen voor 50 procent mee.

Aan het songfestival doen dit jaar 41 landen mee, waarvan er 35 in de halve finales staan. De zogenoemde 'big five', Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn samen met gastland Israël al verzekerd van een plek in de eindstrijd.