Ajax wordt gehuldigd op Museumplein

AMSTERDAM - De spelers van Ajax worden donderdagmiddag gehuldigd op het Museumplein in Amsterdam. De club is voor de 34e keer landskampioen. Het is voor het eerst sinds jaren dat Ajax weer in de binnenstad wordt gehuldigd. Het plein is vanaf 13.00 uur toegankelijk en de spelers komen rond 16.00 uur op het podium om het feest met hun fans te vieren.