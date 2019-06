Iran toont kaart met details neerhalen drone

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft details gedeeld die de locatie van een neergehaalde drone zouden openbaren. Ⓒ Hollandse Hoogte / Anadolu Agency

TEHERAN - Iran heeft een kaart gepubliceerd waarop volgens dat land te zien is waar een Amerikaanse drone donderdag is neergehaald door de Iraanse Revolutionaire Garde. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif plaatste meerdere kaarten en foto’s op Twitter. Daarop zou te zien dat de drone net de Iraanse territoriale wateren was binnengevlogen, voordat Iran het toestel neerschoot.